Global Look Press/Damian Burzykowski/Keystone Press Agency Премьер-министру Польши Дональду Туску после его высказываний о необходимости для ЕС "действовать" по украинскому вопросу и предоставить Киеву помощь за счет активов РФ в Европе нужно "прикусить язык".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии