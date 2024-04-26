Челябинская детская железная дорога открывает сезон

Детская железная дорога в Челябинске открывает юбилейный сезон. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, 1 мая Челябинская детская железная дорога, расположенная в ЦПКиО имени Гагарина, начнет юбилейный 75-й летний сезон пассажирских перевозок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии