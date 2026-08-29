Владимир Путин встретился с учителями и студентами педагогических специальностей

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе посещения Московского педагогического государственного университета (МПГУ) встретился с учителями, студентами педагогических специальностей и учащимися педагогических классов.
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