Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев мог посетить Бийск 3 сентября. Как сообщает "Бийск 22", бывший президент побывал на местном предприятии.
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