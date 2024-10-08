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В Челябинской области двое мужчин сгорели в автомобиле в результате ДТП

В Челябинской области двое мужчин сгорели в автомобиле в результате ДТП

В Челябинской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека. Как сообщает региональное управление Госавтоинспекции, на 28 километре трассы «Чебаркуль-Уйское-Сурменевский» автомобиль Mercedes S500 сгорел после того, как съехал в кювет.

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