В Челябинской области двое мужчин сгорели в автомобиле в результате ДТП

В Челябинской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека. Как сообщает региональное управление Госавтоинспекции, на 28 километре трассы «Чебаркуль-Уйское-Сурменевский» автомобиль Mercedes S500 сгорел после того, как съехал в кювет.