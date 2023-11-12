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Экс-глава ЦРУ Петреус: Украина может получить F-16 этой зимой

Экс-глава ЦРУ Петреус: Украина может получить F-16 этой зимой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить американские истребители F-16 уже предстоящей зимой. Об этом в интервью «Радио Свобода» (признан СМИ-иностранным агентом в России) заявил Дэвид Петреус, бывший руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов.

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Комментарии
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федор
Чмо пиндосовское скорее поставляй . Наши соколы и ПВО ждут не дождутся уже ваши корыта , чтобы и здесь ещё доказать , что вы полные чухоморы и ускорить ваше падение в пропасть. Дебил ты на свои базы посмотри на Ближнем Востоке и это только цветочки , от ягодок тебе очко разорвёт .
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