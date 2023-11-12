Экс-глава ЦРУ Петреус: Украина может получить F-16 этой зимой

федор

Чмо пиндосовское скорее поставляй . Наши соколы и ПВО ждут не дождутся уже ваши корыта , чтобы и здесь ещё доказать , что вы полные чухоморы и ускорить ваше падение в пропасть. Дебил ты на свои базы посмотри на Ближнем Востоке и это только цветочки , от ягодок тебе очко разорвёт .