В Барнауле засыпали ледяную горку, выходившую на проезжую часть

Госавтоинспекция незамедлительно отреагировала на публикацию в соцсетях об опасной горке Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю Госавтоинспекция Барнаула оперативно отреагировала на публикацию в соцсетях о несанкционированной горке с выходом на проезжую часть.
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