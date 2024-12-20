В Барнауле засыпали ледяную горку, выходившую на проезжую часть

Госавтоинспекция незамедлительно отреагировала на публикацию в соцсетях об опасной горке Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю Госавтоинспекция Барнаула оперативно отреагировала на публикацию в соцсетях о несанкционированной горке с выходом на проезжую часть.