Двойная реальность и новые угрозы для человечества

Уже пару десятилетий виртуальную реальность – когда на экране видно изображаемое компьютером, но по возможности похожее на нечто осуществимое – пытаются превратить в дополненную – когда сквозь вычисленное изображение видно то, что Вас окружает.
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