В Чите готовят трогательный флешмоб для поздравления матерей

В Чите снимут флешмоб, приуроченный ко Дню матери, который празднуется 26 ноября.В столице Забайкалья красочно отметят День матери, читинцы соберутся на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев и организуют флешмоб.
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