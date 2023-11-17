Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 005 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tyman Ros
    Чудесно, а потом разграбленную , обнищавшую и озверевшую вконец окраину подкинут России на откорм? Киевские чиновник...
  • Tyman Ros
    Актеры, залезшие в политику уже не актеры! Актеры в кино снимаются, песни поют, танцуют. А кто в думу влез, в политик...Актёры против СВО...
  • Александр Вокин
    Им как обычно денюжку подкинули и долги простили, а Народу как всегда гайки закрутили.Путин провёл встр...

В Чите готовят трогательный флешмоб для поздравления матерей

В Чите готовят трогательный флешмоб для поздравления матерей

В Чите снимут флешмоб, приуроченный ко Дню матери, который празднуется 26 ноября.В столице Забайкалья красочно отметят День матери, читинцы соберутся на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев и организуют флешмоб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх