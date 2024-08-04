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В ФРГ объяснили необходимость наличия американских ракет угрозой от России

В ФРГ объяснили необходимость наличия американских ракет угрозой от России

Глава министерства иностранных дел (МИД) ФРГ Анналена Бербок объяснила необходимость размещения ракет Соединенных Штатов Америки (США) большой дальности на территории страны якобы угрозой, которая исходит со стороны России.

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