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На Ямале стартовал эксперимент по доставке грузов в стойбища

На Ямале стартовал эксперимент по доставке грузов в стойбища

На Ямале стартовал эксперимент по доставке грузов в стойбища с помощью беспилотников. Об этом рассказали сотрудники предприятия-производителя и аэрологистической компании на промышленно-энергетическом форуме TNF-2026 в Тюмени.

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