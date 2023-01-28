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225 очков в матче «Басконии» с «Анадолу Эфесом» – 2-й результат в истории Евролиги

В матче 21-го тура Евролиги-2022/23 между «Басконией» и «Анадолу Эфесом» (114:111) было установлено несколько впечатляющих достижений.

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