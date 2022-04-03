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Эндокринолог Нечаева объяснила, почему жир откладывается в области живота

Эндокринолог Нечаева объяснила, почему жир откладывается в области живота

На появление у женщин жировых складок в области талии влияет не только генетическая предрасположенность к полноте, но и стресс, возрастные и гормональные изменения, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Дарья Нечаева порталу "Доктор Питер".

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