На трех участках М-5 в Челябинской области ограничили движение

На южноуральском участке федеральной трассы М-5 вводится ограничение автомобильного движения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по устройству слоев износа на автомобильной дороге М-5 с 10 апреля по 10 сентября вводится временное ограничение дорожного движения по одной полосе проезда на трех дорожных участках: 1820 км – 1829 км (левый и правый проезды) в Чебаркульском районе; 1844 км – 1860 км (левый и правый проезды) в Сосновском районе; 1860 км – 1871 км (левый проезд) в Сосновском районе.