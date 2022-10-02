Крестьянские движения в Англии в 40-50-х годах XVII века

Архангельский С.И. Крестьянские движения в Англии в 40-50-х годах XVII векаИсследование С. И. Архангельского является ценным вкладом в советскую историографию, опубликованные части его получили высокую оценку в советской и зарубежной печати.
Архангельский С.И. Крестьянские движения в Англии в 40-50-х годах XVII векаИсследование С. И. Архангельского является ценным вкладом в советскую историографию, опубликованные части его получили высокую оценку в советской и зарубежной печати.
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