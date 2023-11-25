Danny Haiphong: НАТО не справляется даже на Украине — о войне с Россией и Китаем ему стоит забыть

Если НАТО терпит поражение на Украине, вкладывая в неё все свои средства и оружие, то о какой войне с Россией и Китаем может идти речь? Такой вопрос задал своим гостям журналист Дэнни Хайфон.
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