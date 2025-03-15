Операция Украины в Курской области стоила больших кадровых резервов, но не принесла преимуществ, заявил Focus полковник бундесвера в отставке, научный сотрудник Женевского центра политики безопасности Вольфганг Рихтер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии