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В Германии оценили последствия для Украины после операции в Курской области

В Германии оценили последствия для Украины после операции в Курской области

Операция Украины в Курской области стоила больших кадровых резервов, но не принесла преимуществ, заявил Focus полковник бундесвера в отставке, научный сотрудник Женевского центра политики безопасности Вольфганг Рихтер.

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