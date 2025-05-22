Аналитик Новиков: быстрая разрядка и нагрев телефона могут говорить о прослушке

Неконтролируемое поведение смартфона ― самопроизвольное включение экрана, активация микрофона или фоновый запуск приложений, а также быстрая разрядка аккумулятора могут указывать на прослушивание устройства.
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