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Аналитик Новиков: быстрая разрядка и нагрев телефона могут говорить о прослушке

Аналитик Новиков: быстрая разрядка и нагрев телефона могут говорить о прослушке

Неконтролируемое поведение смартфона ― самопроизвольное включение экрана, активация микрофона или фоновый запуск приложений, а также быстрая разрядка аккумулятора могут указывать на прослушивание устройства.

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