НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

169 подписчиков

Аллен с 45 сэйвами в матче с «Коламбусом», Мэттьюс с 2+1 и Василевский с 5-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги игрового дня в НХЛ. Третья звезда – вратарь «Тампы» Андрей Василевский с шатаутом в матче против «Филадельфии» (2:0) при 21 сэйве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх