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ИА Регнум

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Россиянку навсегда выдворили из Вьетнама за трюки на мотоцикле

Россиянку навсегда выдворили из Вьетнама за трюки на мотоцикле

Россиянку Юлию Никитину выдворили из Вьетнама за исполнение опасных трюков на мотоцикле в общественных местах.

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