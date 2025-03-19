Названы регионы с наибольшим спросом на яйца

Волгоградская область продемонстрировала наибольшие темпы роста спроса на яйца в 2024 году среди регионов, где расположены города-миллионники: прирост составил 28%, тогда как Новосибирская область заняла последнюю строчку со спадом в 13%, подсчитали аналитики «Х5 Клуба».