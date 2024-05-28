Названы цены на новые учебники по истории и обществознанию

По словам Сергея Кравцова, единственным правообладателей учебных изданий стало Минпросвещение. «По итогам аукциона стоимость учебников по истории и обществознанию составит менее 209 рублей с учётом доставки в регионы», — заявил министр.
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