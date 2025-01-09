Российские военные полностью освободили Курахово

Вооруженные силы России взяли под контроль в Донбассе, сообщили в Минобороны. «В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса», — говорится в сообщении.