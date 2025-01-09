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Картина дня. Финансы

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Российские военные полностью освободили Курахово

Российские военные полностью освободили Курахово

Вооруженные силы России взяли под контроль  в Донбассе, сообщили в Минобороны. «В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса», — говорится в сообщении.

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