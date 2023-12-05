В Хабаровске начались соревнования по художественной гимнастике «Амурские волны»

Стартовали соревнования по художественной гимнастике "Амурские волны" в Хабаровске. В спортивной школе "Олимпия" выступают спортсменки из различных секций города, стремясь получить спортивный разряд на этих состязаниях.
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