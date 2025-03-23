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Военное обозрение

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Двухголовый лёгкий танк M1 Combat Car

Двухголовый лёгкий танк M1 Combat Car

В тридцатых годах XX в. армия США занялась созданием танков для кавалерийских соединений. Одним из первых в этом классе стал лёгкий танк M1 Light Tank, также обозначавшийся как «боевая машина» Combat Car.

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