Европа разработала новые политтехнологии нацизма

То, что Запад сделал ставку на переписывание истории и разжигание этнической нетерпимости на постсоветском пространстве, финансировал нацистские организации, стало заметно еще в прошлом веке, но в России, по мнению директора фонда «Историческая память» Александа Дюкова, к этому долгое время относились слишком равнодушно.