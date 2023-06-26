Европа разработала новые политтехнологии нацизма

То, что Запад сделал ставку на переписывание истории и разжигание этнической нетерпимости на постсоветском пространстве, финансировал нацистские организации, стало заметно еще в прошлом веке, но в России, по мнению директора фонда «Историческая память» Александа Дюкова, к этому долгое время относились слишком равнодушно.
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