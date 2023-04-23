Судья отменил голы «Ювентуса» «Наполи» на 82-й и 91-й минутах из-за фола и выхода мяча за пределы поля

На 82-й минуте вингер Анхель Ди Мария забил в результате контратаки, однако после просмотра видеоповтора рефери принял решение не засчитывать гол из-за того, что в начале комбинации форвард туринцев Аркадиуш Милик в подкате попал в ногу хавбеку неаполитанцев Станиславу Лоботке, а затем уже – в мяч.