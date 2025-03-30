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Татар-информ

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Верховный суд обязал родителей платить коммунальные платежи за детей

Верховный суд обязал родителей платить коммунальные платежи за детей

Родители обязаны оплачивать коммунальные счета за своих несовершеннолетних детей, даже если проживают отдельно от них, передает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии Верховного суда России.

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