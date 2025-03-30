Верховный суд обязал родителей платить коммунальные платежи за детей

Родители обязаны оплачивать коммунальные счета за своих несовершеннолетних детей, даже если проживают отдельно от них, передает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии Верховного суда России.
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