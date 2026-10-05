Американские военные в выходные без предупреждения британских партнёров вывели стратегические бомбардировщики B-1 с базы Королевских ВВС Фэрфорд на западе Англии, […] The post США срочно вывели бомбардировщики из Британии после неявной угрозы теракта appeared first on Медиакратия.
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