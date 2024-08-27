Team17 анонсировала юбилейное переиздание культовой игры Worms Armageddon, но не для П...

Team17 анонсировала юбилейное переиздание культовой игры Worms Armageddon, но не для ПКБританский издатель и разработчик Team17 в рамках августовского выпуска Nintendo Direct: Partner Showcase анонсировал Worms Armageddon: Anniversary Edition — юбилейное переиздание пошаговой стратегии про воюющих червей образца 1999 года.