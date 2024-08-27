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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Team17 анонсировала юбилейное переиздание культовой игры Worms Armageddon, но не для П...

Team17 анонсировала юбилейное переиздание культовой игры Worms Armageddon, но не для П...

Team17 анонсировала юбилейное переиздание культовой игры Worms Armageddon, но не для ПКБританский издатель и разработчик Team17 в рамках августовского выпуска Nintendo Direct: Partner Showcase анонсировал Worms Armageddon: Anniversary Edition — юбилейное переиздание пошаговой стратегии про воюющих червей образца 1999 года.

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