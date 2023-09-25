Инфляция в 2024 году в России будет выше целевых 4%

Инфляция в России будет находиться на "достаточно видимых" уровнях весь следующий год, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в понедельник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
Инфляция в России будет находиться на "достаточно видимых" уровнях весь следующий год, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в понедельник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
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