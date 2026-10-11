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Кухня и дом

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Как преобразить старую кухню без полной замены гарнитура: пять живых примеров

Как преобразить старую кухню без полной замены гарнитура: пять живых примеров

Старые квартиры часто пугают будущих хозяев состоянием кухни. Кажется, что ремонт двадцатилетней давности, неудобные трубы и мебель, которую не жалко выбросить, не оставляют шансов на красивое обновление.

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