Выяснились настоящие имена Труса, Балбеса и Бывалого из фильмов Гайдая

У Труса (Георгий Вицин), Балбеса (Юрий Никулин) и Бывалого (Евгений Моргунов), героев кинокомедий Леонида Гайдая «Операция «Ы», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», были настоящие имена, которые стали известны изданию Life.
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