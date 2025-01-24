В Госдуме предложили выплачивать маткапитал студенткам в размере 833 тысячи рублей

Группа депутатов Госдумы предложила выплачивать материнский капитал в размере 833 тысяч 24 рублей россиянкам в возрасте до 25 лет, родившим или усыновившим первого ребенка во время очного обучения в вузах или ссузах.
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