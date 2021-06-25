«Поп-король прямо на нервах», – Киркоров дал шедевральный ответ украинским властям, которые внесли его в чёрный список Оксана БуянкинаНедавно Филипп Киркоров стал очередной российской звездой, которую внесли в украинский чёрный список.
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