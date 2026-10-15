В проект бюджета России на 2027 год заложено более 12 млрд рублей на субсидирование транспортных расходов экспортеров продукции агропромышленного комплекса (АПК).
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