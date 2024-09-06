Немецкая делегация планирует посетить Крым

Крым в октябре планирует посетить немецкая делегация общественников и народных дипломатов, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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