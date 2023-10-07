В Госдуме оценили уход поддержавшего Россию в УЕФА шведа со своего поста

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил то, что первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон, поддержавший допуск к турнирам юношеских сборных России, покинул пост главы Шведской национальной спортивной конфедерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии