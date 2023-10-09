Макгрегор: государство на Западной Украине должно быть нейтральным к России

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что любое государство, которое будет создано на оставшихся территориях Западной Украины, должно придерживаться нейтралитета в отношении России.
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