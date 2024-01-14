Русский урановый удар: В США оказались не готовы. Вашингтон попросит Москву о «последнем одолжении»?

У США опять проблемы: дебет не сошёлся с кредитом, и никак не получается добиться того, чтобы заработала своя атомная энергетика, отвязавшись от российской! На фоне обсуждений о запрете импорта российского урана, Министерство энергетики США приняло решение о поиске альтернативных способов обеспечения своего программы по созданию новых ядерных реакторов для энергетики.