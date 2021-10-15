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Россиян предупредили о росте цен на фрукты и овощи

Россиян предупредили о росте цен на фрукты и овощи

К концу 2021 года россиян может ждать рост цен на овощи и фрукты. Об этом предупредила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова в беседе с ИА «Прайм».

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