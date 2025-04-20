ABC: в кампусе университета Норфолка в США произошла стрельба

В результате стрельбы на территории государственного университета Норфолка (штат Вирджиния) пострадали как минимум два человека, сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.
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