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Мы соседи по планете

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Почему тело Ленина до сих пор хранят в Мавзолее

Почему тело Ленина до сих пор хранят в Мавзолее

Тело вождя мирового пролетариата В. И. Ленина уже почти столетие лежит в Мавзолее на Красной площади в Москве.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
Ленин наше народное достояние, пусть будет в мавзолее думаю его идеи ещё будут реализовываться, гениальный был человек
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17 час.
В
Валентина
Мавзолеи, пирамиды, гробницы, склепы есть во многих  странах мира и только в нашей стране периодически появляются провокаторы, которым неймется: хочется заниматься гробокопательством, сеять смуту.  Они разжигают социальную рознь, являются врагами страны и народа, так как не уважают историю страны.  Кстати, на содержание Мавзолея В.И. Ленина уходит немного денег, оплачивает в  данное время ЦК КПРФ. Валентина.
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12 час.

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