Тело вождя мирового пролетариата В. И. Ленина уже почти столетие лежит в Мавзолее на Красной площади в Москве.
Почему тело Ленина до сих пор хранят в Мавзолее
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Неизвестно Неизвестно
Ленин наше народное достояние, пусть будет в мавзолее думаю его идеи ещё будут реализовываться, гениальный был человек
Ответить
17 час.
В
Валентина
Мавзолеи, пирамиды, гробницы, склепы есть во многих странах мира и только в нашей стране периодически появляются провокаторы, которым неймется: хочется заниматься гробокопательством, сеять смуту. Они разжигают социальную рознь, являются врагами страны и народа, так как не уважают историю страны. Кстати, на содержание Мавзолея В.И. Ленина уходит немного денег, оплачивает в данное время ЦК КПРФ. Валентина.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии