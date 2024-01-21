Почему тело Ленина до сих пор хранят в Мавзолее

Ленин наше народное достояние, пусть будет в мавзолее думаю его идеи ещё будут реализовываться, гениальный был человек

В

Валентина

Мавзолеи, пирамиды, гробницы, склепы есть во многих странах мира и только в нашей стране периодически появляются провокаторы, которым неймется: хочется заниматься гробокопательством, сеять смуту. Они разжигают социальную рознь, являются врагами страны и народа, так как не уважают историю страны. Кстати, на содержание Мавзолея В.И. Ленина уходит немного денег, оплачивает в данное время ЦК КПРФ. Валентина.