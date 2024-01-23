Иномарка выехала на "встречку" и устроила тройное ДТП с фурами в Щекинском районе

Вчера вечером, 22 января, в Щекинском районе Тульской области произошло тройное ДТП с участием иномарки и двух большегрузов по причине выезда на "встречку", сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
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