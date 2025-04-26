Губернатор Гладков: в приграничье Белгородчины много раненых — 1157-й день СВО

В Белгородской области не прекращаются удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мирному населению. О большом количестве раненых в приграничье Белгородчины сообщил 26 апреля Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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