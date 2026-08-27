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Глава офиса президента Украины оценил идею мобилизации украинских женщин

Глава офиса президента Украины оценил идею мобилизации украинских женщин

Необходимости в мобилизации женщин на Украине нет, сказал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), 27 августа сообщает в Telegram-канале «Новости.

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