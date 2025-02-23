Макрон обсудил Украину с Эрдоганом, Шольцем, Стармером и Орбаном

Global Look PressAlexis Sciard/Keystone Press Agency Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил Украину с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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