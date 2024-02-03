Алсу призналась, почему отказалась участвовать в реалити-шоу на выживание

Алсу подчеркнула, что она не собирается рисковать своим здоровьем ради достижения популярности. В интервью на шоу «Мурзилки Live» на радиостанции «Авторадио», певица высказалась по поводу своего возраста, личной жизни.
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