«Полная жопа»: экс-командующий ССО ВСУ генерал Кривонос — о ситуации на фронте (ВИДЕО)

Чтобы спасти ВСУ от поражения на фронте, не хватает чуда — так экс-замсекретаря СНБО и бывший командующий силами спецопераций генерал Сергей Кривонос охарактеризовал ситуация на фронте в эфире YouTube-канала Борислава Березы.