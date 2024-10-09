«Полная жопа»: экс-командующий ССО ВСУ генерал Кривонос — о ситуации на фронте (ВИДЕО)

Чтобы спасти ВСУ от поражения на фронте, не хватает чуда — так экс-замсекретаря СНБО и бывший командующий силами спецопераций генерал Сергей Кривонос охарактеризовал ситуация на фронте в эфире YouTube-канала Борислава Березы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии