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Компания Capital B приобрела 376 BTC на сумму $29 млн.

Компания Capital B приобрела 376 BTC на сумму $29 млн.

Французская компания Capital B объявила о приобретении 376 BTC за 25,3 млн. евро ($29,4 млн), что стало крупнейшей покупкой BTC за год.

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